広瀬すず主演の映画『遠い山なみの光』(公開中)のトークイベントが実施され、石川慶監督と書評家の三宅香帆氏が登壇した。映画『遠い山なみの光』のトークイベントが実施され、石川慶監督と書評家の三宅香帆氏が登壇した『遠い山なみの光』は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作を、石川慶監督が映画化。主演は広瀬すず、共演は二階堂ふみ吉田羊、カミラ・アイコ、松下洸平、三浦友和ら。舞台は、戦後間