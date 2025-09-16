¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎPayPay·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¤òµ­Ç°¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢8·î21Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£PayPay¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¸ÂÄê¤ÇºÇÂç10¡ó¤ò³ä¤ê°ú¤¯¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£Åìµþ/±©ÅÄÈ¯¤ò½ü¤¯ÆüËÜÈ¯´Ú¹ñ¹Ô¤­¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Åë¾è´ü´Ö¤Ï12·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢½ÐÈ¯½ü³°Æü¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÇºÇÂç7¡ó¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£2¤Ä¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¶¦Æ±±¿