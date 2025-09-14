オープニングトーク岡田師匠からしばんちゃんへ「元気ないなぁ～」というコンディションを気にする言葉から始まった今週のおかしば。ただ柴田さんは元気で、「元気ないのは俺なのよ」でした。師匠の元気がない、これは由々しき事態です。話の続きを待ちましょう。岡田「マチャド、マチャド、マチャド～」柴田「マチャドがどうしましたか？」岡田「かぁ～、かぁ～、かぁ～」柴田「どうし