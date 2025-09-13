【北京＝照沼亮介】中国商務省は１２日、今月１４日以降に行われる米中閣僚級協議で、主要議題になるとみられている中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」について、「企業や個人に対し、現地の法律に違反してデータを収集、提供するよう要求したことはなく、今後も要求しない」と強調するコメントを公表した。ティックトックを巡っては、利用者データが中国に流出したり、世論操作に悪用されたりする懸念