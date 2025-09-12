市場価格の実に3〜4倍の食パンが飛ぶように売れた――。数年前まで一大ブームを巻き起こしていた「高級食パン」の専門店が衰退の一途を辿っている。直近でも、同ジャンルの代表的なチェーン「銀座に志かわ」について、最盛期には140あった店舗数が50にまで激減するなど、その大量閉店ぶりが報じられ、話題を呼んだ。なぜ、高級食パン専門店は一転して世間から見放されてしまったのか。ブームの変遷を辿りつつ、その“真犯人”を追