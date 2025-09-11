日向坂46を引っ張ってきた2期生の卒業が相次いでいる。直近では、富田鈴花が14thシングル『Love yourself!』の活動をもってアイドル人生に区切りをつけたほか、河田陽菜も15thシングル『お願いバッハ！』の活動をもって卒業することを発表した。そこで本記事では、この2人に着目し、彼女たちが日向坂46に残した功績などを振り返りつつ、今後グループがどのような未来に進んでいくのかを考えてみたい。【関連】富田鈴花、日向坂46卒