見た目が若々しい人は何を食べているのか。抗加齢・長寿研究の第一人者である医師の白澤卓二さんは「若々しさや美しい肌を維持するには、ビタミンB群とたんぱく質を意識して摂取したほうがいい」という――。※本稿は、白澤卓二監修『科学的に正しい一生老けない方法100』（宝島社）の一部を再編集したものです。■肌の健康を保つにはビタミンB群が大事私たちの体は、毎日の食事によってつくられています。健康的な食習慣は、見た