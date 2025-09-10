10日（水）線状降水帯が発生し、日本海側を中心に危険な大雨になる見込みです。【10日（水）の天気】日本海沿岸にのびる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込み、前線周辺で雨雲が発達しています。長崎県南部と熊本県天草・芦北地方では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。土砂災害や洪水の危険が差し迫っていますので、すぐに最善の避難行動をとってください。また、昼前〜夕方には島根県と鳥取県