旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■硬い正解： かりん難易度：★★★★★芳香が魅力ですかりん（花梨）は、バラ科カリン属に属する落葉高木です。中国原産とされ、日本には奈良時代、もしくは平安時代に渡来し、庭木や薬用植物として植えられていたといわれています。樹高