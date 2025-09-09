旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

■硬い

正解： かりん

難易度：★★★★★

芳香が魅力です

かりん（花梨）は、バラ科カリン属に属する落葉高木です。

中国原産とされ、日本には奈良時代、もしくは平安時代に渡来し、庭木や薬用植物として植えられていたといわれています。樹高は5〜8mほどに達し、春には淡紅色の花を咲かせます。果実は秋に熟し、楕円形で硬く、表面は黄色く艶があり、独特の芳香を放ちます。

玄関や床の間に置いておくだけで、部屋中に甘く爽やかな香りが広がります。これは、かりんに含まれる揮発性芳香成分によるもので、芳香剤やポプリのかわりとしても使うことができます。

また、香りには虫除け効果もあるとされており、昔の民家では台所や物置に置かれることもありました。

俳句や短歌にも登場する果実であり、秋の季語にもなっています。

収穫期は、一般的に10月下旬から11月中旬にかけてです。秋の深まりとともに果実が黄色く色づき、芳香を放ち始めます。

全国各地で栽培されていますが、とくに長野県が有名な産地として知られています。長野県では、気候が冷涼で昼夜の寒暖差が大きいため、香り高く品質のよいものが育ちます。諏訪地方や伊那谷などでは、加工品も多く、地域ブランドとしての展開も進んでいます。

ただし、スーパーなどで生果を見かけることは少なく、道の駅や直売所、加工品としての流通が中心となっています。

実が非常に硬いため生で食べることはできず、通常は加工して用いられます。

代表的なものは「かりん酒」「かりんシロップ」「かりんジャム」などです。いずれも、果実をスライスして砂糖や焼酎に漬け込み、香りと成分を抽出する方法が一般的です。

とくに「かりん酒」は、かりんに含まれる成分が喉の粘膜を保護し、咳止めや風邪予防に効果があるとされ、民間療法のひとつとして古くから用いられてきました。

また、かりんジャムにすると芳香が楽しめます。煮詰めることで渋みが抜け、香りが凝縮されるためです。パンやヨーグルトに添えるだけでなく、肉料理のソースとして使われることもあります。

さらに、果実を乾燥させて「かりんチップス」にする例もあり、これはお茶うけや薬膳素材として利用されています。

美味しいかりんの見分け方

完熟したかりんは甘く爽やかな芳香を放ちます。香りが強いものほど、加工した際に風味が豊かになります。

果皮の色は鮮やかな黄色で、表面にツヤがあるものを。緑が残っているものは未熟で、香りも弱めです。また、傷や黒ずみが少なく、皮が滑らかなものを選びましょう。

形状もチェックポイントです。ふっくらと丸みがあり、ずっしりと重みを感じるものは果肉が詰まっていて良品です。

かりんの注目栄養素

注目したいのは、「アミグダリン」という成分です。

この成分は、加水分解によってベンズアルデヒドやシアン化水素を生成することが知られています。ベンズアルデヒドは喉の殺菌・鎮静作用を持つとされ、古くから民間療法に用いられてきましたが、シアン化合物の生成リスクがあるため、生食は避け、適切な加熱や加工を経た摂取が基本とされています。

また、強い抗酸化作用を持つタンニンなどのポリフェノールも豊富に含まれています。これらの成分は、活性酸素の除去に役立ち、体の酸化を防ぐ働きがあります。

