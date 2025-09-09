煙が上がるパレスチナ自治区ガザ北部＝7日、イスラエル南部スデロト近郊から撮影（共同）【エルサレム、カイロ共同】トランプ米政権が提示したパレスチナ自治区ガザの新たな停戦案を巡り、イスラム組織ハマスの幹部は8日の声明で、同意すれば「恥ずべき降伏だ」と反発した。提案はハマスに全ての人質解放を求める一方、ハマスが要求している戦闘終結やイスラエル軍のガザ撤収が確約されておらず、「拒否させる」ことが目的だと批