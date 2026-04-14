古舘春一氏による、高校バレーボールに青春を懸ける姿を描いた人気漫画『ハイキュー!!』の原画展『古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち』が、10月30日〜2027年1月11日に東京・森アーツセンターギャラリーにて開催されることが発表された。【画像】かわいい！幼少期の日向たちを描き下ろしたビジュアル使用グッズ本作は、2012年2月から20年7月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数