ULTRA JAPANの巨大スクリーンを即興で操る！ 変幻自在の映像職人・VJの実態ULTRA JAPAN

ULTRA JAPANの巨大スクリーンを即興で操る！ 変幻自在の映像職人・VJの実態

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • DJのプレイに合わせて映像を操るVJ（ビジュアル・ジョッキー）
  • ULTRA JAPAN初開催から現場に立ち続けるVJ丹羽孝友さんにインタビュー
  • 最先端のVJ演出が堪能できるULTRAの魅力について語ってもらった

◆ULTRA JAPAN MAGAZINE 編集部

https://ultrajapan.livedoor.com/

記事を読む

おすすめ記事

  • ヘルシェイクカスさん
    「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分
  • 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？
    「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分
  • 公式YouTubeは「B-DASH」のままだが……
    ボーカルが死去したロックバンド「B-DASH」が改名…ファンの間で物議を醸した「経緯」の中身 2025年9月2日 20時31分
  • OBS
    中学野球部のノック練習中、女子マネージャーの頭部にバット直撃し大けが　市が過失認め1100万円賠償へ　大分・中津市 2025年9月2日 19時16分
  • 日テレNEWS NNN
    「皮膚がただれてる」相鉄線で訴え相次ぐ　相模鉄道「座席がぬれて薬品の臭い」と警察に通報 2025年9月2日 18時28分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 赤ん坊にエアガン 家族から虐待
    2. 2. 妻が流産「思わずニヤけました」
    3. 3. 「B-DASH」改名 変更経緯が物議
    4. 4. 女子マネ大けが 1100万円賠償へ
    5. 5. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    6. 6. 友近「レス問題」にアドバイス
    7. 7. 三上悠亜 SixTONESと匂わせか
    8. 8. 12歳少女にわいせつか 83歳逮捕
    9. 9. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    10. 10. 「セフレ」読みあげCMに非難殺到
    1. 11. LINE取消 24時間→1時間以内に
    2. 12. 笑点の「セクハラ」過去の犠牲者
    3. 13. 麻生氏 臨時総裁選の実施要求へ
    4. 14. 横山裕に駆け寄る村上信五 X感涙
    5. 15. Zoff メガネスーパーを買収へ
    6. 16. GARNiDELiA休止 Vocalが「告発」
    7. 17. 関東でも流行か ニンバスの症状
    8. 18. 「宇宙船に攻撃」女性が詐欺被害
    9. 19. 趣里に「助けない」通告か X共感
    10. 20. 中居氏再始動? 相棒探し奔走か
    1. 1. 女子マネ大けが 1100万円賠償へ
    2. 2. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    3. 3. 12歳少女にわいせつか 83歳逮捕
    4. 4. 関東でも流行か ニンバスの症状
    5. 5. 「宇宙船に攻撃」女性が詐欺被害
    6. 6. 羽田出発の航空機 緊急事態宣言
    7. 7. 女性殺害 撮影の休憩中に襲撃か
    8. 8. 死んだクマ? 近づいた男性を襲撃
    9. 9. 妊婦死亡 被告は泣きながら謝罪
    10. 10. 自民党 幹部4人が辞任の意向
    1. 11. 新浪氏 知人が違法薬物送ったか
    2. 12. コンビニ出禁の客 足蹴りで逮捕
    3. 13. サントリー 新浪会長が辞表提出
    4. 14. 女性殺害 2度口頭注意も帰国せず
    5. 15. 和食さと取締役 わいせつ行為か
    6. 16. 税金491億円かけた施設 ガラガラ
    7. 17. 空の旅に危機? パイロット劣化か
    8. 18. 【速報】弁当を食べた144人が発症　腸炎ビブリオによる食中毒発生　うち60代男性死亡　旭川市の飲食店
    9. 19. 「レンタル怖い人」際どい商法
    10. 20. ミニストップ偽装 惣菜でも不正
    1. 1. 妻が流産「思わずニヤけました」
    2. 2. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    3. 3. 麻生氏 臨時総裁選の実施要求へ
    4. 4. 「キター！」で銀座線ジャック
    5. 5. 夫が不可解な行動「クロ」を確信
    6. 6. 鈴木俊一氏と小野寺氏 退任へ
    7. 7. 愛子さま人気 紀子さまは憮然か
    8. 8. 個性強すぎ 田久保氏私物に驚愕
    9. 9. 息子が友達の母に怒鳴られ号泣
    10. 10. 歯ブラシはぬらす? 正しい使い方
    1. 11. まさか 1日7件も陥没事故が発生
    2. 12. 辞任の新浪氏 尿検査では陰性
    3. 13. 石破首相が続投表明「国民がやってもらいたいことに全力」…進退「しかるべき時期に判断」
    4. 14. 「極太実家」の美女 写真に衝撃
    5. 15. 転職失敗談 先月の月収は3万円
    6. 16. 河口湖の湖底むき出し 衝撃写真
    7. 17. 医師 反ワク派からネットリンチ
    8. 18. 有名になった伊東市…市民が本音
    9. 19. 麻生氏、総裁選前倒しを要求へ　3日に表明、派閥議員は縛らず
    10. 20. 親子4代東大卒 鳩山家の教育方針
    1. 1. ピンポンダッシュで11歳死亡 米
    2. 2. 外国人が「墓荒らし」批判相次ぐ
    3. 3. 「出勤偽装会社」中国で人気に
    4. 4. 結局枯れた 韓国農家が嘆き
    5. 5. タイで 居酒屋の客単価に衝撃
    6. 6. 高校生平和大使 反核署名を提出
    7. 7. 手遅れだ トランプ氏が印に主張
    8. 8. 魚型醤油容器 南豪州で全面禁止
    9. 9. 飛行機で子ども大騒ぎ 一家降機
    10. 10. 米ホワイトハウス 会談写真公開
    1. 11. 学生の85% 課題作成にAI使用
    2. 12. あおり運転の男が17歳女性を銃殺
    3. 13. 外国人2人組 日本で寿司食べ一言
    4. 14. フーデリの格好で発砲 露関与か
    5. 15. 米で「尻嗅ぎ犯」がまたも御用に
    6. 16. 金正恩氏、外遊に娘を初めて同行　後継者観測、強まる可能性
    7. 17. ピンポンダッシュで少年銃殺 米
    8. 18. 金正恩氏 特別列車で中国入り
    9. 19. トランプ氏「右手のアザ」の謎
    10. 20. 「呪術廻戦」アニメ第3期が2026年1月に放送開始！中国ネット「特別感がある」「インパクトがすごい」
    1. 1. Zoff メガネスーパーを買収へ
    2. 2. 背中にファン「空調服」の正体
    3. 3. 娘婿に絶句 まだ働けるでしょ?
    4. 4. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    5. 5. 年金繰り上げ受給で手取りが変化
    6. 6. 入居倍率100倍だった街、現状は
    7. 7. 定年後はどれくらいお金が必要?
    8. 8. 誰が乗る? ファーストクラス27万
    9. 9. ココス 9月からグランドメニュー
    10. 10. 流山と互角？隣駅｢柏の葉｣の地味にスゴい"実態"
    1. 11. セブン&アイHD 30社を売却へ
    2. 12. 地味すぎる? Switch2に落とし穴
    3. 13. 新浪会長が辞任 一身上の理由か
    4. 14. 韓国でアイドルデビューも給料0
    5. 15. 親が医者なら子どもも高収入に?
    6. 16. 「格安SIM」のデメリットは?
    7. 17. サントリーＨＤ鳥井社長「新浪氏と二人三脚でと言ったのに」と悔しさ…招聘した佐治信忠会長は「誠に残念である」とコメント
    8. 18. 一時停止も事故 絶対NGの考え方
    9. 19. 大和ハウス、新潟工場を来年３月末で閉鎖…国内住宅需要の縮小で生産体制見直し
    10. 20. ローソンから代替卵使用と卵使用の2種類のサンドイッチが食べ比べできる新商品　なぜ食べ比べにしたのか？
    1. 1. LINE取消 24時間→1時間以内に
    2. 2. 鬱憤解消に USB-C変換アダプタ
    3. 3. Xiaomi製タブレットが41%オフ
    4. 4. 定番アウトドアギアが最大57%OFF
    5. 5. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    6. 6. 「UNDER ARMOUR」が最大48%OFFに
    7. 7. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    8. 8. クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    9. 9. 映画『8番出口』を観る前に知っておくと、より楽しめると思った8つのこと
    10. 10. F1マシンは「走るIoTデバイス」だ！アストンマーティンのペドロ・デ・ラ・ロサ氏が語る「未来のモータースポーツ」
    1. 11. GoogleのAIモデル お手並み拝見
    2. 12. 23区 平均家賃が安い駅ランク
    3. 13. 生まれ変わった「ソニーストア銀座」の舞台裏。INZONE拡充、「クリエイターやゲーマーの聖地へ」
    4. 14. 電気代節約に役立つエアコン商品
    5. 15. Googleの新スマホ「Pixel 10/10 Pro/10Pro XL」レビュー 進化した超解像ズームと親しみやすくなったAI機能に注目
    6. 16. GoogleのAIによる概要でイスラエルに行ったこともないのに「イスラエル旅行をして物議を醸す動画を公開した人」とでっちあげられたという報告
    7. 17. よく聴くベスト25曲を集めたプレイリストが自動的に作成されるレシピ：iPhone Tips
    8. 18. Google、オンライン広告とプライバシー保護を両立させる取り組み「Privacy Sandbox」発表
    9. 19. 最新防犯アイテム お手軽価格
    10. 20. ジャパニスタが「駅メロ」企画
    1. 1. 原告側「大谷が責任を負うべき」
    2. 2. 別荘巡る訴訟 大谷は利用された?
    3. 3. BreakingDownヤラセ疑惑 真相は
    4. 4. WBC独占放送「楽しみ奪われる」
    5. 5. 衝撃 大坂なおみが世界3位を圧倒
    6. 6. 前田健太の獲得 巨人は及び腰か
    7. 7. F1角田裕毅に「出戻り」の可能性
    8. 8. 前田は…リュを超えられなかった
    9. 9. ケガさえなければ 日本新記録も?
    10. 10. 大谷に深刻な疲労か 打撃に指摘
    1. 11. 沖縄尚学の末吉エグいっす…絶句
    2. 12. クロマティ氏 闘病の日々を語る
    3. 13. 空手の西村被告 懲役3年実刑判決
    4. 14. 移籍最終日 史上最高の約248億円
    5. 15. バレー日本代表と中国が一触即発
    6. 16. マンC選手のトルコ行きが立て続けに？　第3GKオルテガも移籍検討でトラブゾンスポルが関心か
    7. 17. なぜ 借金34でも二軍監督が候補
    8. 18. 「メイショウ」松本好雄さん死去
    9. 19. 爆笑 サヨナラ弾で真っ先に退散
    10. 20. 新庄監督が「ビンビン」珍発言?
    1. 1. 「B-DASH」改名 変更経緯が物議
    2. 2. 友近「レス問題」にアドバイス
    3. 3. 三上悠亜 SixTONESと匂わせか
    4. 4. 「セフレ」読みあげCMに非難殺到
    5. 5. 笑点の「セクハラ」過去の犠牲者
    6. 6. 横山裕に駆け寄る村上信五 X感涙
    7. 7. GARNiDELiA休止 Vocalが「告発」
    8. 8. 中居氏再始動? 相棒探し奔走か
    9. 9. 趣里に「助けない」通告か X共感
    10. 10. 家事ヤロウ終了 中丸復帰ならず
    1. 11. 8番出口 観客へ警告ない…批判も
    2. 12. 佐藤健の自宅 広さにファン驚き
    3. 13. 不倫で仕事なし 家具一式売った
    4. 14. 木村昴 1億2800万円で家を購入
    5. 15. 大谷発言で炎上「未だに黒焦げ」
    6. 16. 松本人志の変容ぶりに関係者驚き
    7. 17. ゆたぼん 不登校の子どもに一喝
    8. 18. 加藤茶、全盛時は血圧２００も→今は「１１５ぐらい」４５歳差妻の食事改善で劇的変化
    9. 19. 24hTVのマラソン後にライブ 物議
    10. 20. 不倫か 北島氏「夜の営みが…」
    1. 1. 胃がんの前兆となる初期症状3つ
    2. 2. 徳が高い人に現れる手相8選手相
    3. 3. 高1娘が妊娠 産むしかなくなった
    4. 4. 「D23」米ディズニーファンに
    5. 5. 信用できない 不誠実な人の特徴
    6. 6. おりものって何? 性教育巡り警鐘
    7. 7. Amazon大型セール まとめ買いも
    8. 8. スヌーピーのきょうだい「ベル」バージョンも！aimerfeelのPEANUTSデザイン新作ルームウェアは家族でおそろいが楽しめる
    9. 9. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
    10. 10. セリアの可愛いチャームが可愛い
    1. 11. 目上のアプローチ かわすには?
    2. 12. 「ぴよりん」が料亭とコラボ
    3. 13. つむぱぱ×3COINSのコラボアイテムが登場！工作キットでおうち時間を楽しもう
    4. 14. 成人式ヘアアレンジ！振袖のテイスト別に合うもの15選
    5. 15. 【Discord】アップデートする方法は？バージョンを確認して行おう
    6. 16. ヤクルト、乳酸菌生まれの保湿成分を配合したスキンケアシリーズ「ラクトデュウ」から「ラクトデュウ S.E.マスク」を発売
    7. 17. ロングヘアを手放したら、美容習慣がアップデートされた話
    8. 18. アグネス・ラムから数えて40人目となるキャンペーンモデル…　山下永夏が、初々しい水着姿を披露
    9. 19. 女性が経験したありえないデート
    10. 20. 本田翼の秋コーデ 大人パリstyle