【来週の注目材料】米利下げ期待をにらみ注目度高まる＝米雇用統計 5日金曜日に8月の米雇用統計が発表されます。前回7月の雇用統計は非農業部門雇用者数(NFP)の伸びが前月比+7.3万人と市場予想の+10.6万人を大きく下回ったことに加え、5月と6月の数字が+14.4万人、+14.7万人から+1.9万人、+1.4万人と計25.8万人の大規模な下方修正となりました。7月の弱い数字と合わせ、米雇用市場の堅調さへの疑義が広がり、利下げ期待につな