チャーリー・カウフマン著、木原善彦訳の長編小説『アントカインド』（河出書房新社）が8月27日に発売された。 【写真】『アントカインド』豪華な装丁を見る 1958年にアメリカ合衆国で生まれ、脚本家・映画プロデューサー・映画監督。奇想天外で独創的なストーリー展開で知られ、しばしば「鬼才・奇才・天才」と冠されるチャーリー・カウフマン。 カウフマンの初小説と