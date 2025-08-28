佐藤究、ふかわりょう、山崎まどか推薦！　『マルコヴィッチの穴』のチャーリー・カウフマン初小説『アントカインド』翻訳版ついに発売

チャーリー・カウフマン著、木原善彦訳の長編小説『アントカインド』（河出書房新社）が8月27日に発売された。

1958年にアメリカ合衆国で生まれ、脚本家・映画プロデューサー・映画監督。奇想天外で独創的なストーリー展開で知られ、しばしば「鬼才・奇才・天才」と冠されるチャーリー・カウフマン。

カウフマンの初小説となる『アントカインド』を、『アイロニーはなぜ伝わるのか?』『実験する小説たち 物語るとは別の仕方で』『UFOとポストモダン』『ピンチョンの『逆光』を読む 空間と時間、光と闇』などの著者である木原善彦が翻訳を担当した。

そんな物語をブックデザイナーの川名潤が書籍という形態に凝縮。豊かな手触りと深みのある黒色の皮革調クロスに、全面押しレインボー箔。ＵＶ多色刷透明函に収納し、函の透明部分から本体箔が透過する「仕掛け」が施されている。

■推薦コメント異常な映画愛と懐かしきポストモダンの饒舌思考で、アメリカ合衆国の〈今〉を走査（スキャン）する。奇妙かつ壮大な旅。――佐藤究（作家）

やりやがったな、カウフマン！ 超絶クレイジーで最高にクール！！ 押し寄せる不条理の洪水に脳がバグって昇天寸前！！ これ、世に出したらまずくない？！――ふかわりょう（タレント）

人が世に生きることの惨めさ切なさ情けなさ。そして映画という芸術に対する愛以上の強い感情。それをこんな奇想天外な物語にするなんて、チャーリー・カウフマンにしかできない。物語の情報量もギャグも彼の映画以上の圧縮バージョン！――山崎まどか（コラムニスト）

