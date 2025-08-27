お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、8月26日に更新した自身のInstagramで一部報道に異例の抗議を行い大きな話題を呼んでいる。藤森は投稿で、ハワイでおこなった結婚式の華やかな写真を多数公開。《最高にかわうぃー花嫁と娘でした》《両親も初ハワイに感動》と喜びを伝え、《素敵な式になり良かったです》と幸せな様子を報告した。「藤森さんは、2024年4月にヨガインストラクターの古谷未寿城さんと結婚。同年11