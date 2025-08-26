本拠地でレッズと対戦米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地ドジャースタジアムでレッズと対戦する。この試合は韓国の世界的人気グループ・BTSのVが始球式を行う。試合開始2時間以上前に球場に姿を見せ、大谷翔平投手と交流した。MLB公式が日本時間11時10分の試合開始の2時間11分前、8時59分に動画を投稿。ダグアウトでVと大谷翔平がハグし、笑顔で記念撮影する様子が収められていた。テテの愛称で知られるV