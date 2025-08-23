会社を成長させられる社長にはどんな特徴があるか。LINE執行役員などを務め、個人投資家でもある田端信太郎さんは「企業が不祥事を起こしたり、業績不振に陥っているときに、自ら率先して説明の機会を作れるのが優秀な社長だ。社長自らが頭を下げるべきタイミングを見極められる会社は、組織としてさらに成長できる」という――。※本稿は、田端信太郎『株で儲けたきゃ「社長」を見ろ！いちばん大切なのに誰も教えてくれない投資