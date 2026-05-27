ソフトバンクは２７日の巨人戦（東京ドーム）に１―５の逆転負けを喫し、連勝が４でストップした。育成から支配下昇格を果たし、この日が一軍初登板初先発となったアレクサンダー・アルメンタ投手（２１）は２回１／３で４四死球、５失点。最速１５７キロを計測する一方で制球が定まらず、早期ＫＯに追い込まれた。試合後、小久保監督は「緊張はあって当たり前だが、ストライクとボールがあれだけはっきりしていたら一軍じゃ見