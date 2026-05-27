巨人の丸佳浩外野手（３７）が２７日のソフトバンク戦（東京ドーム）に「７番・右翼」で今季７試合目の先発出場。３回に適時打を放ち、この回一挙５得点の猛攻に加わった。０―１で迎えた３回に丸、坂本らベテラン勢も打線で存在感を発揮した。坂本の中前打などで好機を広げ、一死満塁から大城が押し出しの四球を選び同点に追いつく。さらにキャベッジが左越えの適時打を放ち、相手先発のアルメンタをマウンドから引きずり降ろ