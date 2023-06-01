4年に一度開催されるサッカー、FIFAワールドカップの北米大会が6月11日より始まります。元サッカー小僧として今年も楽しみにしている筆者ですが、大会をより快適に楽しむためのアプリがアップルから配信されたので、ひとまずインストールしてみました。 アップルの公式アプリである「Apple Sports」は、5月20日より日本を含む90以上の国、地域に配信を開始したことで、世界170以上の国と地域でダ
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