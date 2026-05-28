緊迫する中東情勢の影響でナフサ由来の石油製品の品薄が続いている。高市総理は包装資材などの流通の目詰まり解消に向け、関係閣僚に対応を指示したが、現場からは悲痛の声が上がっている。新潟県長岡市のパン店を取材した。 ■ナフサ不足で“包装資材”入手困難に 長岡市のパン店『ドルチェ・ヴィータ』。種類豊富なパンが並ぶ店では、中東情勢の影響でそのパンを包む袋に影響が出ている。 店主の青野外四さんは「包