ニューストップ > 芸能ニュース > 事前購入で当日着用も！ULTRA JAPAN 2025 公式グッズのテーマはスポ… ULTRA JAPAN 事前購入で当日着用も！ULTRA JAPAN 2025 公式グッズのテーマはスポーツ×ファッション 2025年8月22日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ULTRA JAPAN 2025の公式グッズが決定 スポーツMIXをテーマに海外カルチャー×日本の美意識が融合 9月2日までの決済で本番までに配送が可能 ULTRA JAPAN SHOP https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=ULTJ&categ_id=3018412 記事を読む おすすめ記事 〈スタッフが何度も注意するも…〉映画館が「観客のマナー違反」で異例の謝罪…居合わせた客が語る迷惑客の一部始終 2025年8月22日 11時0分 対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 2025年8月22日 11時10分 「とうとう福山雅治が出たか」古坂大魔王がフジ問題に絶句 ミッツも「ラスボス」と形容 2025年8月22日 19時51分 ピコ太郎 ＰＰＡＰ大ヒットで毎月の印税額を告白「８億回まわってまして…」 2025年8月22日 21時43分 中学生がなりたい職業「YouTuber」が1位から転落…Ｚ世代が語る人気凋落の理由「好きなことで、生きていく」はもう古い？ 2025年8月22日 11時0分