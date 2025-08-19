三重・松阪市で男女3人が乗る乗用車がセンターラインを越えて道路脇の住宅に突っ込み、女子大学生が死亡、同乗の男性2人も頭部を負傷した。警察は制限速度を大きく超えるスピードで走行していた可能性が高いとみている。センターライン越え…住宅に車が突っ込む三重・松阪市で18日、カメラが捉えたのは壁に大きな穴が開き、剥き出しとなった住宅の柱だ。シャッターはめくれ上がり、ブロック塀やがれきがあちこちに散らばっている。