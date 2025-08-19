◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人 4-2 西武(17日、ジャイアンツタウンスタジアム)腰痛で戦列を離れている巨人・吉川尚輝選手が、西武2軍戦に「3番・セカンド」で先発出場し実戦に復帰しました。今季90試合に出場し打率.271、3本塁打、26打点という成績を残していた吉川選手。オールスターにも選手間投票で選出されると第2戦ではホームランを打つなど輝きを放っていましたが、腰痛のため7月31日に1軍登録を抹消され、その後リハビ