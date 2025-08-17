尿によるがん検査で、ステージ0の肺がんを発見し、早期治療に成功したという事例が注目を集めている。身体的・経済的な負担が少ない“新しい選択肢”が、がん治療の未来を大きく前進させるかもしれない。 【画像】実際に体験した「6万9300円」の検査キット 尿だけでがん検査が可能に！ この研究を発表したのは、バイオAIベンチャー企業「Craif（クライフ）」。同社が提供する尿がん検査「マイシグナル」は、尿に含