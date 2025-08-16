ボダナ・シバナンダンさんが英国チェス選手権で歴史を作った/Christopher Furlong/Getty Images/File（ＣＮＮ）英国のボダナ・シバナンダンさん（１０）がこのほど、女子プレーヤーとして史上最年少でグランドマスターを破り、チェスの歴史に名を刻んだ。ロンドン北西部出身のシバナンダンさんは１０日、リバプールで行われた２０２５年英国チェス選手権の最終ラウンドで、グランドマスターのピート・ウェルズさん（６０）を破った