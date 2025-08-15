中国共産党中央対外連絡部の孫海燕副部長（同部のホームページから、共同）【北京共同】ロイター通信は15日、中国共産党の対外交流部門、中央対外連絡部（中連部）の孫海燕副部長が拘束されたと伝えた。劉建超部長とほぼ同じ時期の8月初旬に拘束されたという。複数の消息筋の話としている。米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は9日、劉部長が7月下旬に海外出張から北京に戻った後に連行され、尋問を受けていると報道。