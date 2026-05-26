２５日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）の終値が初めて６万５０００円を超えた。イラン情勢の緩和期待をきっかけに、投資家は企業の業績向上やガバナンス（統治）改革への期待を背景とする「日本買い」の姿勢を強めた形だ。買い注文はＡＩ（人工知能）や半導体銘柄に偏る構図が続き、他の業種との差が開く「二極化」の様相が強まる。東証プライム市場の２５日の売買代金は、概算で１０兆５３６億円に上った。売買代金