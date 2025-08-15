PayPay¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö¤Ç8·î14Æü¤Ë¡¢SEC¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ³ô¼°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÊÆ¹ñÍÂÂ÷³ô¼°¡ÊADS¡Ë¤Î¿·µ¬¸ø³«·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÐÏ¿ÆÏ½Ð½ñ¡ÊForm F-1¡Ë¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢³ô¼°¸ø³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¡¢µ¬ÌÏ¡¢²Á³Ê¤Ï¤Þ¤À·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³ô¼°¸ø³«¼Â»Ü¤Î²ÄÈÝ¤Ï»Ô¾ì´Ä¶­¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³ô¼°¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏSEC¤Î¿³ºº¼êÂ³¤­¤Î´°Î»¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£