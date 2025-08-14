日本代表MFの藤田譲瑠チマは今夏、尾崎加寿夫、宮市亮につづく３人目の日本人選手として、ブンデスリーガのザンクトパウリへ加入することとなった。2023年に移籍したベルギーリーグのシント＝トロイデンでは47試合に出場。負傷離脱することなく、特に２シーズン目はイエロー累積で出場停止だった1試合を除いて全試合でスタメン出場を果たした。シュツットガルトも獲得に興味を示していたということもあり、藤田の実力は高く