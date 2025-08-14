全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学のフォカッチャ専門店『TUTU（トゥトゥ）』です。具材が主役の飲めるフォカッチャ10年前から学芸大学を中心にイタリアンレストランを展開する堤亮輔さんが、立ち飲みできるフォカッチャ専門店を昨年10月にオープン。「止まり木」のようなお店を目指し、再開発中の学芸大学駅高架下を盛り上げている。こちらのフォカッチャの最