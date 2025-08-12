ChatGPTを使って、食事の写真をアップするだけで栄養分析＆アドバイスを自動でしてくれる、自分だけのダイエットアドバイザーを作成しました。そのおかげで、健康診断データやAppleヘルスケアも連携して、無理なく3カ月で3キロ減を達成しました。●何度も挫折してきたダイエットに、ChatGPTを使って革命！これまでに何度もダイエットアプリに挑戦してきた筆者。でも、いつも途中でギブアップしてしまう…。入力が面倒だったり