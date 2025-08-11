お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が自身のX（旧ツイッター）を更新し、女優・二階堂ふみ（30）との電撃結婚を発表。実は約1年前に「もし結婚したら?」といった内容で本音を語っていた。昨年7月22日に配信されたYouTube「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」で、家事に関する話題となった。そこで、芸人4人でルームシェアをしているカズレーザーは「絶対にやらないですね、そう決めてるんで。“僕は