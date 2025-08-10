2025年8月7日、韓国メディア・韓国経済は「サムスン電子が早ければ2027年から、自社が設計した高性能イメージセンサーを米アップルに供給する」と報じた。アップルは米国時間6日、「サムスン電子がアップル製品に電力効率性と性能を最適化したチップを供給する」と明らかにした。この「チップ」とはイメージセンサーだと業界では把握しており、米オースティンのファウンドリ（半導体受託生産）工場で生産する製品に搭載されるとい