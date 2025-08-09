全国高校野球選手権大会の大会本部は9日、あす10日に予定されていた全4試合を順延すると発表した。当日は天候不良が予想されるため、予定されていた4試合をすべて11日に順延する。11日以降は2部制を実施しないため、試合開始時間は以下の通りとなる。第1試合県岐阜商―日大山形午前8時第2試合北海−東海大熊本星翔午前10時30分第3試合高川学園−未来富山午後1時第4試合豊橋中央−日大三午後3時30分