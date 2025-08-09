ニューストップ > スポーツニュース > 夏の甲子園、広陵応援席に「異変」発生 本当に試合終了後の帰宅への… 夏の甲子園2025 広陵高等学校 スポーツニュース・トピックス ゴシップ 高校野球 週刊女性PRIME 夏の甲子園、広陵応援席に「異変」発生 本当に試合終了後の帰宅への配慮？ 2025年8月9日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7日の全国高校野球選手権・1回戦について週刊女性PRIMEが伝えた 暴力事案のあった広陵の応援席に「チア」がいなかったとスポーツ紙記者 同校の責任者は「帰宅が深夜になってしまうことへの配慮」と説明したという 記事を読む 関連の最新ニュース 夏の甲子園2025 記事時間 夏の甲子園、広陵応援席に「異変」発生 本当に試合終了後の帰宅への配慮？ 記事時間 08/08 22:46 甲子園第4試合が22時を過ぎても継続試合にならず SNSでは驚きの声 記事時間 08/08 17:23 広陵のノック後の一礼に多くの観客は静かなまま「こんなことは初めて」 おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分 「セットの方がいいのに（笑）」定食屋で“他人の注文にケチをつける”常連客が「二度と来なくなった」店側の神対応 2025年8月8日 15時52分 広陵高校の応援席に起きた“異変”「拒否反応があるはず」責任者が説明も、“晒されるリスク”を考慮か 2025年8月9日 8時0分