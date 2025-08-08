〈「モンスターを倒した。これで一安心だ」医学部9浪の娘（31）が“母親をバラバラ”に…【滋賀県・母親殺害事件】はなぜ起きた？（平成30年）〉から続く「看護師なんてありえない」「こんな調子だと、お父さんみたいに名前を書けば入学できるような大学にしか行けないわよ」と言われたことも……。学歴コンプレックスを抱えた母親による、壮絶な教育虐待の末に彼女を殺害した当時31歳の女性。いったい彼女は母親とどんな暮らしを