元フジテレビの女性アナウンサー（以下、Aさん）とのトラブルをめぐる一連の問題で、元タレントの中居正広氏（52）が芸能界を引退して半年あまり。中居氏側は5月12日を皮切りに、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会（以下、同委員会）に反論を繰り返してきたが、騒動の行方を大きく左右しそうな新展開に注目が集まっている。「同委員会が公表した調査報告書では、当事者間に守秘義務があ