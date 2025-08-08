¡ÔµÞ·ã¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡ÕÃæµïÀµ¹»á¡¡ÀË½ÎÏ¤ÎÁ´ËÆÊóÆ»¤Ë¡È±þ±çÃÄ¡É¸Å»Ô¡õ¶¶²¼Å°¤¬´Ó¤¯¡ÖÉÔ²Ä²ò¤ÊÄÀÌÛ¡×
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢A¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£Ãæµï»áÂ¦¤Ï5·î12Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ËÈ¿ÏÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤½¤¦¤Ê¿·Å¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ë¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é»ö°Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæµï»á¤Ë¤è¤ë¡Ô¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÀË½ÎÏ¡Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ãæµï»áÂ¦¤Ï¡¢¡Ø¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦⽇ËÜ¸ì¤«¤é°ìÈÌÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëË½ÎÏÅª¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Î¼ÂÂÖ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¡£ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¡¢²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢A¤µ¤ó¤Ë¡ÈÃæµï»á¤òìÊ¤á¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈðëîÃæ½ý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢8·î6ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤ª¤è¤ÓÆ±»ï8·î7ÆüÈ¯Çä¹æ¤¬¡ÖÃæµïÀµ¹ ¡ÈÀË½ÎÏ¡É¤ÎÁ´ËÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¡Ç23Ç¯6·î2Æü¤ËÃæµï»á¤ÈA¤µ¤ó¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ÜÊó¤·¤¿¤Î¤À¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»ï¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ºîÀ®¤·¡¢Ãæµï»á¤Ë°¸¤Æ¤¿¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤òÆþ¼ê¡£ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤ÏA¤µ¤ó¤¬Ãæµï»á¤«¤é¼õ¤±¤¿Èï³²ÆâÍÆ¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤äA¤µ¤ó¤¬ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ§¿Í¡¢»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¸µ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿ÉÁ¼Ì¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæµï»á¤ÈX»Ò¤µ¤ó¤¬»ö·ïÅöÆü¤«¤éÌó2¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï6Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ôµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð½ê⾃ÂÎ¤ä¿¿µ¶¤âÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¡Õ¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡Ôµ»ö¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¡¦ÉÁ¼Ì¡¢¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ëÀË½⼒¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔË¡⾏°Ù¡×Åù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µºÜ¤Ï¡¢Åö¿¦¤é¤ÎÇ§¼±¤È¤Ï⼤¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¡Õ¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ô¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï⼀ÈÌÅª¤ËÀË½⼒¤È¤¤¤¦⾔ÍÕ¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê⾏°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¡¢Åö¿¦¤é¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËA¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ô½µ´©»ïÅù¤ÎÂè»°¼ÔÇÞÂÎ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³«⽰¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯⽣¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡Õ¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢6ÆüÃæ¤ËA¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤âÃæµï»áÂ¦¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£
Ãæµï»áÂ¦¤¬¸øÉ½¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ô¤¢¤¿¤«¤âÈï³²½÷À¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤äÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÅö¿¦¤¬¼éÈëµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤âÅö¿¦¤â¼éÈëµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ïº£²ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÀÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¼çÄ¥¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÔÃæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµºÜ¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ËÜ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤¬ËÜÊ¸½ñÃæ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Õ¤ÈµêÃÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ãæµï»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡ÄÄÀÌÛ¤ò¼é¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È±þ±çÃÄ¡É
¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¶ñÂÎÅªÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæµï»áÂ¦¤ÈA¤µ¤óÂ¦¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¤¬¡½¡½¡£Ãæµï»á¤¬ºÆ¤Ó¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæµï»á¤ÎÌäÂê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¿¡È±þ±çÃÄ¡É¤ÎÆ°¤¤Ï¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤º¤½¤Î1¿Í¤Ï¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¡£Ãæµï»á¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤éX¤Ç¸ÀµÚ¤òÂ³¤±¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿¡£
5·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î°Ê³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö½õ¸À¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ø¤³¤ìÀË½ÎÏ¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅöÆü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤À¤±ÀË½ÎÏ¤À¤È¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ì¤À¤±¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿´Ø·¸¼Ô¤«¤éÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ÏÅöÆü¤Î»ö¼Â¤òÁ´Éô¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
6·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤â¡¢Ãæµï»á¤ÎÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤ÏÃæµï»á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤À¤È¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï½÷À¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÊüÁ÷ÍâÆü¤Ë¤ÏX¤Ç¡ÔÃæµï»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÂ³¤ÅªÊÝ¾ã¤¬ÉÔ½½Ê¬¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÃæµï»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Úµò¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÆ±°Ñ°÷²ñ¤òÈãÈ½¡£¤·¤«¤·¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¶¶²¼»á¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤äX¤Ê¤É¤ÇÃæµï»á¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢Ãæµï»áÂ¦¤ÎÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡È¥¹¥ë¡¼¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¶¶²¼»á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢Ãæµï»á¤È¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¸Å»Ô¤µ¤ó¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡È¿¿Áê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÍÊ¸î¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·µêÃÆ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÃæÎ©¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¼éÈëµÁÌ³¤ò²ò½ü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤â¡£
¤·¤«¤·5·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃæµï¤µ¤óÂ¦¤¬È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù6·î5ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸Å»Ô¤µ¤ó¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¡Ø³ÎÇ§Ê¸½ñ¡Ù¤òÁ÷ÉÕ¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÆ±·î12Æü¤ËX¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ô´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¸íÇ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¾õ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î6Æü¸å¤Ë¤ÏX¤Ç¡ÔÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¼èºà¤äÄ´ºº¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë7·î5Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤ÏÃæµï»áÂ¦¤¬Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë°¸¤Æ¤¿4ÅÙÌÜ¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë¤â¡È¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¡É¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¡È²óÅú¤¹¤Ù¤¡É¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¸Å»Ô»á¤¬Ãæµï»á¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄ´ºº·ë²Ì¡É¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡ÈÈ¿ÏÀÊ¸½ñ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Ëè²óX¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7Æü»þÅÀ¤Ç°ìÀÚ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤Ï4·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¸øÉ½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ö¼Â²òÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¼çÄ¥¤·¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÈãÈ½¡£¸Å»Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡È¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¡É¤Ë¹ÎÄêÅª¤À¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¿·¤¿¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ÜÊó¤·¤¿Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤Ë¤âÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº»ÑÀª¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡É¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæµï¤µ¤ó¡¢A¤µ¤óÁÐÊý¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Â¨ºÂ¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÍ¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶²¼¤µ¤ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤¬Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¡È¼ºÎø»ö°Æ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÆÈ¤êÊâ¤¤·¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ËÈðëîÃæ½ý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Ìµ¸À¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÃæµï»á¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬ºÇ¶áÁ´¤¯²¿¤â¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¡¢X¾å¤Ç¤ÏÊ¸½Õ¤ÎÊóÆ»¸å¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ô¸Å»Ô¡¢¶¶²¼¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î·ï¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¡Õ
¡Ô¸Å»Ô¤È¶¶²¼¤ÏÌÀ³Î¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡£¡Õ
Ãæµï»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¡È±þ±çÃÄ¡É¤À¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤«¡£