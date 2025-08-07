フランクフルトが８月７日、同じドイツのフライブルクから堂安律を獲得し、５年契約を結んだと発表した。高原直泰氏、稲本潤一氏、乾貴士（現清水エスパルス）、長谷部誠氏、鎌田大地（現クリスタル・パレス）に続き、クラブ史上６人目の日本人選手となった。27歳の日本代表10番はフライブルク３年目の昨季、10ゴール７アシストをマーク。自身初の二桁得点を達成し、数字上でも確かなインパクトを放ったなか、同シーズンにブン