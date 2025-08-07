2025年8月6日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国人の女性がフランス郊外で大型の衛星アンテナを設置し、スパイ活動に従事した疑いが持たれていると報じた。記事によると、フランス南西部にあるオートガロンヌ県の村に住む中国人女性が、自宅の裏庭に少なくとも高さ7．5メートルの巨大衛星アンテナを設置していたことがフランス情報当局によって発見された。フランスの衛星から極