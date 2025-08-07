野菜を食べよう？そんなことは、無理です。なぜなら彼ら(アメリカ)は野菜のメニューを所有していません。あなたたちが想像する日本のコンビニエンスストアも所有していません。すなわち私の健康生活はとっくに終止符が打たれ、幕を閉じているのです。大きすぎるポテトチップスを、片手に。