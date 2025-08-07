ado（本人のXから）東スポWEB

米国滞在中のAdoが食生活に悩み「終止符を打たれ、幕を閉じている」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 米国滞在中のAdoが7日にXで、現地での食生活の悩みをつづった
  • 「野菜を食べよう？そんなことは、無理です」などとコメント
  • 「私の健康生活はとっくに終止符が打たれ、幕を閉じている」と記した

◆米国滞在中のAdoが現地での食生活に言及

記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
  2. 2. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
  3. 3. 置き去りか おむつ姿で歩く女児
  4. 4. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
  5. 5. 遠野さん自宅の光景に胸痛める
  6. 6. 広陵の暴力事案 新たな情報調査
  7. 7. 共感できず? Amazon新CMが酷評
  8. 8. 東大医学部生 粗品にかみつく
  9. 9. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
  10. 10. 広陵「子どもたちを守りたい」
  1. 11. 修旅の引率から帰宅→心肺停止
  2. 12. 広陵高の暴力事案 高野連に批判
  3. 13. 首相舐められてる 関税に大混乱
  4. 14. 嵐の活休は私の提案 ファン怒り
  5. 15. 中居氏の「性暴力」通知書の中身
  6. 16. 低身長芸人に高波 非難相次ぐ
  7. 17. ご遺体生焼け 考えられない事態
  8. 18. 射精直前の「途中挿入」で妊娠も
  9. 19. 許さぬ 2.6億円未払いに長渕激怒
  10. 20. トラックに挟まれた状態 死亡
  1. 1. 置き去りか おむつ姿で歩く女児
  2. 2. 修旅の引率から帰宅→心肺停止
  3. 3. 首相舐められてる 関税に大混乱
  4. 4. ご遺体生焼け 考えられない事態
  5. 5. トラックに挟まれた状態 死亡
  6. 6. 米関税 石破首相が修正要求へ
  7. 7. 頭くる 畳100枚捨てられ通行止め
  8. 8. 関税交渉に「幼稚園レベルだな」
  9. 9. 留置中の男が死亡 遺書見つかる
  10. 10. コロナが夏に増加傾向 原因不明
  1. 11. マック 食べきれぬ量注文やめて
  2. 12. 都内の区立公園 花火を限定解禁
  3. 13. 福岡に上半身だけの遺体 成人か
  4. 14. 米関税「日本は特例から外れる」
  5. 15. 店員に土下座を強要か 役員逮捕
  6. 16. 原爆投下時刻のサイレン忘れ謝罪
  7. 17. 18歳女子高生 性行為動画を送信
  8. 18. トヨタに25%関税直撃 大幅減益
  9. 19. 日本で婚活する韓国人男性急増 “結婚相手が見つかるまで何回も来日” 結婚相談所に申し込み殺到
  10. 20. ジャングリア 万博とは違う炎上
  1. 1. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
  2. 2. 「月3700円安い」夏の節電テク
  3. 3. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
  4. 4. 家建てるも失敗 食事中気まずい
  5. 5. 牛タン屋台で豚タン 摘発は困難?
  6. 6. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
  7. 7. 行為強要「俺は数人殺している」
  8. 8. エアコンの電気代 風量で3倍に?
  9. 9. 「今後も真摯に国会答弁」　柳田法相、続投を表明
  10. 10. 食事するだけでけが…難病の女性
  1. 11. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  2. 12. スーパー玉出の海鮮丼がおかしい
  3. 13. 厚労相、首相に最低賃金の協議状況報告
  4. 14. 最低賃金の引き上げ...怒りの声
  5. 15. 自公、企業献金規制巡り立・国に協議要請
  6. 16. 低レベル 神谷代表の質問に呆れ
  7. 17. 参政党 記者会見を事前登録制に
  8. 18. 自民・保守系グループ　石破総裁の即時辞任など求める要望書
  9. 19. 石破首相「齟齬はないことは米国側と確認している」と強調
  10. 20. 参院選で無効票２６００票水増し、大田区長「区民の信頼揺るがす結果」…複数の選管職員が不正関与か
  1. 1. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
  2. 2. 「鬼滅」始球式 韓国で突如中止
  3. 3. つり橋ケーブル切れ落下か 中国
  4. 4. デンマーク EUに懐疑的だった訳
  5. 5. HYBE議長「早急に帰国して調査」
  6. 6. 「鬼滅」台湾で12歳未満NGに
  7. 7. 中国でステルス機の写真が流布
  8. 8. 米日関税 口約束の懸念現実に
  9. 9. 韓国の名脇役 訃報にファン衝撃
  10. 10. 広告モデルブランド評判 1位は
  1. 11. 中国「2027年台湾侵攻」説が後退
  2. 12. 中国ゲーム市場の売上高が増
  3. 13. 未来すぎる 日本のトイレに興奮
  4. 14. 絶滅危惧種7羽 中国で確認される
  5. 15. 独の右派議員宅から大量の爆発物
  6. 16. NVIDIA H100などの高性能チップを無許可で中国に輸出したとして司法省が中国人2人を起訴
  7. 17. 偶然に崖から落ちたら、それが世界記録だった
  8. 18. 激しいキスで高揚 3針縫う事態に
  9. 19. 朴槿恵政権の「信用失墜」・・・ＭＥＲＳ感染拡大、対応に国民が不満＝韓国華字メディア　
  10. 20. エイリアンの世界で爆走するジェットコースターをゲームPlanet Coasterで実現した強者登場
  1. 1. 経産省 支払いが最低の企業公表
  2. 2. 3000万円の家購入 審査に通る?
  3. 3. こだわった「生パスタ」開発へ
  4. 4. 7月の車名別国内新車販売数1位
  5. 5. 1杯5000円 瑞に家系ラーメン出店
  6. 6. ディーラーが教えないサービス
  7. 7. 立憲民主に「事実上の敗北」指摘
  8. 8. 仕事の尊厳と報酬／純丘曜彰 教授博士
  9. 9. ヤフー、表情に合わせて動く2Dアバターでコミュニケーションできるアプリを公開
  10. 10. 《コモディティ労働者》から脱出せよ（【連載23】新しい「日本的人事論」）／川口 雅裕
  1. 11. 「晩杯屋」「いこい」、赤羽系せんべろ激安ビジネスモデルの秘密
  2. 12. パワポ作成速くなる便利なキー
  3. 13. KFC スヌーピーキッズグッズ登場、ペンたてカレンダー2022・なかよしちょきんばこ選べる500円セット/ケンタッキーフライドチキン
  4. 14. 37歳がんで逝った男の20年後も残る闘病録の重み
  5. 15. タチヤ 名古屋に生鮮3品特化の新店 都心部立地を検証へ
  6. 16. トヨタ新社長 車好きからは好感
  7. 17. 三菱・岩崎家と三井家に伝わる「ひな人形」が競演!?都心美術館のはしごで楽しめる
  8. 18. ｢東京一極集中｣に貢献している地域ランキング
  9. 19. ローソン「ホロライブ」キャンペーン コラボフード「ポストカード付きカントリーマアム」「ステッカー付きホロホロチキントマトスープ」「マグネット付きナッツチョコ」、等身大タペストリーや“推し活セット”も登場、5月16日開始
  10. 20. 山手線の｢地味な駅｣田端､昔はターミナルだった
  1. 1. ディズニーがHuluをDisney＋に完全統合する計画を表明
  2. 2. iPhone 17シリーズ 新モデルも?
  3. 3. iOS26のロック画面 より自分好み
  4. 4. 音声AIの進化に潜む意外な悪影響
  5. 5. ヒーローvs.最強の敵サノス！　驚愕のバトルシーン本編映像解禁『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』
  6. 6. モバイルバッテリーの発火事故の予防は「PSEマーク」取得済み製品を！　最新のモバイルバッテリー事情
  7. 7. キヤノン、EOSシリーズ用EFレンズが累計生産本数1億4,000万本を達成
  8. 8. 「長崎ちゃんぽん」発のシステムが中華料理店を救う？
  9. 9. アース製薬 蚊の「捕獲器」開発
  10. 10. 複数 アプリ の統合めざす、ターゲットのモバイル戦略：ユーザ体験の改善が狙い
  1. 11. 折りたたみ式スマホ「Mate X」を見た！ 触った！ 折りまげた！ - 実機で詳細チェック
  2. 12. マツダ系有力サプライヤー、スバルや三菱にもビジネスが広がる理由
  3. 13. Blackmagic Design製品事例：ペルーの報道機関Grupo La Repúblicaの場合
  4. 14. スバル、国内と海外生産でびっくりの明暗
  5. 15. LINEでサプライズ！　トークでスライドショーを手軽に作ってお届けできちゃう
  6. 16. LINE Payが3月1〜14日まで各種還元キャンペーンを実施！ドラッグストアやローソンでは20％、ビックカメラでは5％でマイカラーの3.5〜5％還元と併用可能
  7. 17. AI分野で「アメリカ・ファースト」を狙う米国の戦略と、問われるその実効性
  8. 18. 学生が利き酒に挑戦、新潟大で「日本酒学」
  9. 19. 「Jetson AGX Xavier」レビュー(2) セットアップ＆ベンチマーク編 エッジを知能化する超小型AIコンピュータの実力は本物か?
  10. 20. Windows 10のサンドボックスで安全確認できる！　怪しいプログラム、添付ファイル、Webサイトもこれで安心できる
  1. 1. 広陵の暴力事案 新たな情報調査
  2. 2. 広陵「子どもたちを守りたい」
  3. 3. 不祥事に中井監督がコメント
  4. 4. IWGPで5勝目 鷹木と対決で対決
  5. 5. 飯田将成「昔の方がマッチョ」
  6. 6. 広陵監督が暴力事案について語る
  7. 7. ムキムキボディ披露から2年 反響
  8. 8. 町田が16強の壁を破り8強目
  9. 9. 広陵の暴力事案 文書で詳細公表
  10. 10. 金丸夢斗が10度目の先発初勝利
  1. 11. 千葉明徳高等学校（千葉）
  2. 12. 強打の捕手 1試合3発の大暴れ
  3. 13. 小久保 A代表招集にはまだ未知数
  4. 14. “若手版バロンドール”コパ・トロフィーの候補決定！　昨年受賞者のヤマル、PSGのドゥエら10名
  5. 15. 夏の甲子園　広陵が「元部員の保護者からの要望を受け」令和５年の案件で第三者委員会を設置し調査　大会本部発表「報告を待って日本高野連が対応を検討」
  6. 16. 交通事故での重傷から復活したアントニオのウェストハム退団が決定…クラブは選手契約せずも支援継続を約束
  7. 17. レアル・マドリードの中心的存在へ　シャビ・アロンソ政権で期待高まるギュレルは今夏肉体改造に取り組む　「子供のような体型の少年はもはやいない」
  8. 18. FWオーウェンが現役引退を表明
  9. 19. 本命不在の大会で、初日T・ヴァン・デル・ウォルトが単独首位に
  10. 20. 佐藤コーチだけが知る浅田真央
  1. 1. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
  2. 2. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
  3. 3. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
  4. 4. 遠野さん自宅の光景に胸痛める
  5. 5. 東大医学部生 粗品にかみつく
  6. 6. 共感できず? Amazon新CMが酷評
  7. 7. 広陵高の暴力事案 高野連に批判
  8. 8. 嵐の活休は私の提案 ファン怒り
  9. 9. 中居氏の「性暴力」通知書の中身
  10. 10. 低身長芸人に高波 非難相次ぐ
  1. 11. 中山美穂さんお別れ会で疑惑浮上
  2. 12. 許さぬ 2.6億円未払いに長渕激怒
  3. 13. えなこ「お風呂に入って」訴え
  4. 14. 与沢氏「絶望の中を生きてます」
  5. 15. KAT-TUN解散LIVE 赤西がコメント
  6. 16. 中居氏に「決定打」騒動は終了か
  7. 17. 見出しで勘違い 高畑に批判殺到
  8. 18. 米国滞在中のAdo 食生活に悩み
  9. 19. 森香澄の意味深な一文にSNS困惑
  10. 20. 承認欲求の塊投稿で水着姿大量に
  1. 1. 女子アスリートのスポーツ離れ
  2. 2. 中3娘が毎日頭痛に 治療に衝撃
  3. 3. GoDIVA×CLAMP いいね5万件超
  4. 4. 資生堂 第2四半期決算の業績発表
  5. 5. 【ユニクロの黒シャツ】が使いやすそう！ 大人が即こなれる♡「夏コーデ」
  6. 6. 間違ったムダ毛処理は、乾燥・肌荒れ・黒ずみの原因に！
  7. 7. 台場怪奇学校が人気ホラーゲームと夢のコラボ
  8. 8. 「美女と野獣」の世界へ♡ Twitterでも話題の、横浜中華街に出現したアミューズメント型カフェ＆レストランに感動！
  9. 9. 福岡ヤフオクドームで「肉フェス」×「ドイツビール」の最強コラボ！
  10. 10. スシロー、創業祭第2弾！「蝦夷あわび」が3年ぶり復活
  1. 11. 【実食レポート】リーズナブルで種類も豊富！特急レーンで届く絶品焼肉が女子の心をわし掴み!!
  2. 12. 「断線ストレス」にバイバイ！ 3COINSのこの子、優秀だよ。
  3. 13. 「Brick Radio」パーソナリティー龍田昌樹。江別の未来を面白くするアイディアマン
  4. 14. 君にゾッコンです男性を興奮させる「キス中の声」伝授します
  5. 15. なんといつものアレが大変身!? 作りながら味見し放題！混ぜて冷やすだけのさっぱり夏おやつ
  6. 16. 好き好きオーラ爆発！男性が好きな女性の横でしてしまうこと４つ
  7. 17. 騎手・武豊は腕時計マニアだった！ ロレックスほか貴重な私物コレクションの一部を披露
  8. 18. 話題の「やせフード」作り方
  9. 19. ハイフ要らず?リフトアップケア
  10. 20. クラフト スタンダード ブティックから新レーベル「リサイクルレーベル」がデビュー
x