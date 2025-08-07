サッカーファンの暴力行為にたびたび頭を悩ませるイングランドの警察は、フーリガンを取り締まるために最新技術を導入したようだ。『THE Sun』が伝えた。同紙によるとチェシャー警察は、他の警察組織とともに、サッカーファンの騒乱や暴力行為に対処するためにDNA標識スプレーを導入したという。導入されたのは、セレクタDNAタギング（標識）スプレー。噴射される液体は肉眼では見えないが、これが皮膚や衣服に付着すると何カ月も