通貨オプションボラティリティー東京朝方の上昇は一服、ドル円１週間１０％台割れ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.838.598.577.84 1MO9.857.968.387.34 3MO10.127.758.787.41 6MO9.957.498.907.48 9MO9.927.459.027.61 1YR9.867.439.177.71 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.958.72