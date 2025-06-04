ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、「もっちゅりん」全4種を、6月4日から期間限定で発売しています。「もっちりじゃなくてもっちゅりなのか」同商品はミスタードーナツ55周年記念商品として登場する、もちもちのその先を目指して開発したという“もっちゅり食感”が特長の新食感ドーナツ。国産のもち粉と米粉の配合にこだわった、コクのあるフライ後の生地の表面に、「このドーナツのために開発した」と