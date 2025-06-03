【Unreal Fest 2025】 6月3日22時30分より配信予定（日本時間） CD Projekt Redは、6月3日22時30分より配信予定の「Unreal Fest 2025」にて「The Witcher 4」のプレゼンテーションを実施する。 「The Witcher 4」はアクションアドベンチャーRPG「The Witcher」シリーズの最新作。ゲームエンジン「Unreal Engine 5」で開発されている。 プレゼンテーショ