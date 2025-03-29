¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤Ï3·î31Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Ë¡ÖÌîÎÉ¸¤¥¤¥®¡¼Áü¡×¤È¡ÖÀÐ²¾ÌÌÁü¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï4·î6Æü¤Þ¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×½é¤ÎÂÎ¸³·¿¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHE¡úJOJO WORLD¡Ê¥¶ ¥¸¥ç¥¸¥ç¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤ò¡¢½ÂÃ«PARCO¤Ë2025Ç¯²Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¡ÈÎ©Áü¡É¤¬±ØÁ°¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤½ÂÃ«¡¢¤½¤ó¤Ê½ÂÃ«¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÎ©Áü¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡£