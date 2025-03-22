8大会連続でワールドカップ出場を決めた日本代表。20日のバーレーン戦に2-0で勝利して、アジア最終予選を3試合残して本大会行きを決めたが、25日にはサウジアラビアを同じくホームで迎え撃つ。そのサウジはホームで行われた20日の中国戦に1-0で勝利した後、金曜に来日した。『Kooora』などによれば、サウジのエルヴェ・ルナール監督は、ラマダンの影響があると明かしたという。「ナーセル・アルドサリは筋肉の緊張に苦しんでいたが